Гвардіола пояснив, чому проігнорував Зінченка, якого на матч проти Шахтаря прийшли підтримати 27 близьких

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола пояснив своє рішення не вносити Олександра ЗІнченка у заявку на матч проти донецького Шахтаря.

Перед матчем 3 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Манчестер Сіті усі українські вболівальники сподівалися побачити на полі Олександра Зінченка, який є вихованцем футбольної академії "гірників".

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Підливав олії у вогонь і наставник "містян" Хосеп Гвардіола – перед матчем іспанець заявляв, що Зінченко може зіграти проти Шахтаря на незвичній позиції. Крім того, Пеп взяв Зінченка на передматчеву прес-конференцію, що було хорошим знаком для українця.

Звісно, на появу Олександра в основі Сіті шансів було небагато, все ж його партнерам було надзвичайно важливо здобути 3 очки, а ослаблений склад Шахтаря був чудовою нагодою для цього. А от вихід Олександра на заміну за комфортного "містянам" рахунку був би цілком логічним.

Сподівався вийти на поле і сам Олександр. У передматчевому коментарі він повідомив, що взяв 27 квитків для родичів та друзів. Усі з нетерпінням чекали заявку Манчестер Сіті на матч. Список гравців, яких Гвардіола вніс у протокол, був з неприємним сюрпризом – Зінченка не було навіть на лаві запасних.

Шахтар не зумів протиставити Сіті нічого – "містяни" впевнено перемогли з рахунком 3:0 та повністю контролювали хід поєдинку.

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Після матчу Пеп пояснив, чому Зінченка не було у заявці.

Для мене це було дуже важке рішення. Я знав, що його родина та друзі тут, на стадіоні, але я мав інших гравців і вирішив зробити ставку на них. Я перепросив у нього та поговорив з ним. Він молодий гравець та матиме інші шанси. Зінченко не потрапив у заявку з тактичних міркувань. Якби хтось з футболістів отримав травму, мені було б легше перелаштувати команду тими виконавцями, яких я обрав. Нам потрібен був центральний півзахисник, тому я включив у заявку Фодена.

Цікаво, що у спарингу проти Італії Зінченко діяв саме на позиції центрального хавбека – фанати "містян" були у захваті від гри Олександра.

Залишається сподіватись, що Пеп дотримає слова та розраховуватиме на українця в наступних матчах. Олександр вже довів свою профпридатність та заслуговує на можливість продемонструвати свій прогрес.

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