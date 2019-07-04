Гусин-младший и еще 6 игроков покинули Буковину

Буковина, которая выступает во Второй лиге, прекратила сотрудничество с семью футболистами.

За клуб из Черновцов больше не будут выступать защитники Александр Вечтомов, Алексей Квач, Андрей Гусин-младший, Валентин Рудич, Николай Павлюк, полузащитник Дмитрий Баранов и нападающий Ярослав Галенко.

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В активе 23-летнего сына бывшего полузащитника Динамо Андрея Гусина 9 матчей в составе Буковины.

Прошлый сезон черновицкий клуб завершил на последнем месте в турнирной таблице группы А Второй лиги.

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