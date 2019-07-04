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Гусін-молодший і ще 6 гравців покинули Буковину

4 липня 09:43 3337 Читать на русском
Гусін-молодший і ще 6 гравців покинули Буковину
Андрій Гусін-молодший / фото: ФК Динамо

Буковина, яка виступає у Другій лізі, припинила співпрацю з сімома футболістами.

За клуб із Чернівців більше не будуть виступати захисники Олександр Вечтомов, Олексій Квач, Андрій Гусін-молодший, Валентин Рудич, Микола Павлюк, півзахисник Дмитро Баранов і нападник Ярослав Галенко.

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В активі 23-річного сина колишнього півзахисника Динамо Андрія Гусіна 9 матчів у складі Буковини.

Минулий сезон чернівецький клуб завершив на останньому місці в турнірній таблиці групи А Другої ліги.

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Теги
Буковина Буковина Друга ліга Андрій Гусін-молодший Андрій Гусін-молодший
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