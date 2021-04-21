"Настроение боевое, готовимся в обычном режиме, поскольку понимаем, что в полуфинале Кубка Украины будем встречаться без пяти минут с чемпионом Украины.

Агробизнес – Динамо: Луческу определился с заявкой на полуфинал Кубка Украины

С точки зрения регламента Кубка Украины не очень справедливо, что к полуфиналу мы прошли разный путь с Динамо: мы сыграли 4 матча, а киевляне – один. У нас не смогут сыграть 5 игроков основного состава. Мы ослаблены, но будет шанс у других футболистов проявить себя.

В этой игре мы будем биться и постараемся получить нужный нам результат. Конечно, мы готовы создать еще одну сенсацию, но это футбол, все решится на футбольном поле. Я не думаю, что Динамо нас может недооценить после того, как мы обыграли Шахтер в 1/4 финала", – признался Донец в эфире программы Футбол News.

Заметим, противостояние Агробизнеса с Динамо за выход в финал Кубка Украины состоится уже сегодня, 21 апреля. Начало дуэли – в 16:00. На предварительной стадии киевляне одолели Колос, а "земледельцы" сенсационно выбили Шахтер.

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