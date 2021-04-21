"Настрій бойовий, готуємося у звичайному режимі, оскільки розуміємо, що в півфіналі Кубка України будемо зустрічатися без п'яти хвилин з чемпіоном України.

Агробізнес – Динамо: Луческу визначився із заявкою на півфінал Кубка України

З точки зору регламенту Кубка України не дуже справедливо, що до півфіналу ми пройшли різний шлях з Динамо: ми зіграли 4 матчі, а кияни – один. У нас не зможуть зіграти 5 футболістів основного складу. Ми ослаблені, але буде шанс в інших футболістів проявити себе.

У цій грі ми будемо битися і постараємося здобути потрібний нам результат. Звичайно, ми готові створити ще одну сенсацію, але це футбол, все вирішиться на футбольному полі. Я не думаю, що Динамо нас може недооцінити після того, як ми обіграли Шахтар в 1/4 фіналу", – зізнався Донець в ефірі програми Футбол News.

Зауважимо, протистояння Агробізнеса з Динамо за вихід у фіналу Кубка України відбудеться вже сьогодні, 21 квітня. Початок дуелі – о 16:00. На попередній стадії кияни здолали Колос, а "хлібороби" сенсаційно вибили Шахтар.

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