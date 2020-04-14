Голкипер, забивавший Шахтеру, победил коронавирус

Еще одна легенда футбола одолела опасную болезнь.

Известный голкипер Андрес Палоп в международный день вратаря был выписан из больницы – 46-летний испанец полностью выздоровел после заражения коронавирусом, сообщает издание Marca.

Палоп отказался возглавить Карпаты

Обидчик Шахтера, чей тест на COVID-19 оказался положительным, провел в госпитале 12 дней и сегодня вернулся домой. Теперь ему придется еще два недели провести на домашнем карантине, прежде чем он сможет вернуться к своему привычному распорядку.

"Это были очень непростые дни, но сейчас я могу сказать, что мой последний тест оказался отрицательным, я уже дома. Хочу поблагодарить медиков за уход, огромное спасибо от всего сердца. Спасибо всем – от врачей до уборщиков и поваров", – написал Палоп на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Андрес хорошо известный всем болельщикам Шахтера: 15 марта 2007 г. "горняки" в Донецке на своем поле уступили Севилье (2:3) и вылетели из Кубка УЕФА. На последних секундах поединка Палоп, который прибежал на розыгрыш углового, голом перевел игру в экстра-тайм, а затем испанцы дожали "оранжево-черных".

Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав погано