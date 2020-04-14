-
Украина победила Польшу в FIFA20: феерический Коноплянка и неубедительный ЗинченкоСборная Украины — 20:50 110
-
Трансферы Динамо на черный день – 5 игроков, которые пополнят бюджет миллионами евроУкраина — 16:50 778
-
Коваленко может перейти в Бешикташ – украинца предложили турецкому грандуУкраина — 12:41 387
-
Український Серхіо Рамос: стиль, прес, татуювання і вогнепальна зброя – брутальність зашкалюєОвертайм — 12:00 621
-
Найбільший провал в історії чемпіонату України – Ахметов давав йому будь-яку суму, а він навмисне грав поганоУкраина — 13 апр 2067