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Голкипер, забивавший Шахтеру, победил коронавирус

21:43 38 Читати українською
Голкипер, забивавший Шахтеру, победил коронавирус
Андрес Палоп / Фото из открытых источников

Еще одна легенда футбола одолела опасную болезнь.

Известный голкипер Андрес Палоп в международный день вратаря был выписан из больницы – 46-летний испанец полностью выздоровел после заражения коронавирусом, сообщает издание Marca.

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Обидчик Шахтера, чей тест на COVID-19 оказался положительным, провел в госпитале 12 дней и сегодня вернулся домой. Теперь ему придется еще два недели провести на домашнем карантине, прежде чем он сможет вернуться к своему привычному распорядку.

"Это были очень непростые дни, но сейчас я могу сказать, что мой последний тест оказался отрицательным, я уже дома. Хочу поблагодарить медиков за уход, огромное спасибо от всего сердца. Спасибо всем – от врачей до уборщиков и поваров", – написал Палоп на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, Андрес хорошо известный всем болельщикам Шахтера: 15 марта 2007 г. "горняки" в Донецке на своем поле уступили Севилье (2:3) и вылетели из Кубка УЕФА. На последних секундах поединка Палоп, который прибежал на розыгрыш углового, голом перевел игру в экстра-тайм, а затем испанцы дожали "оранжево-черных".

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Hoy en el #felizdiainternacionaldelportero no cuelgo ninguna foto de mi etapa en esa demarcación , hoy he hecho una gran parada al Coronavirus .... ya estoy en Casa.... Hola amigos he estado 12 días ingresado por culpa del positivo Covid-19 , desgraciadamente y como a muchas personas me infecté y tuve que ingresar en el Hospital . Ahora ya puedo decir que después de unos días de pasarlo mal y de mucha incertidumbre he dado negativo y ya estoy en mi casa . Quiero agradecer al Hospital 9 d’octubre su rápida atención , agradecer de corazón y mostrar todos mis respetos a Los Médicos , Neumólogos , ATS,[email protected] , Radiologos , limpiadoras y cocina... y en general a todo el hospital por que no quiero olvidarme de nadie ya que han sido muy importantes para mi recuperación . Gracias , gracias y muchas gracias no voy a olvidar nunca todo el cariño y atención que me habéis prestado . Gracias a Toda mi familia por estar ahí cada día y hacerme sentir fuerte y darme tanto cariño . Ahora a seguir en mi casa 14 días de aislamiento y a esperar que todo esto pase para poder abrazar a todos mis familiares . Un fuerte abrazo a todos , ánimo a toda la gente que esté pasando por esto a que se mantenga positiva y con todas las fuerzas para vencer , no se debiliten y manténganse fuertes psicológicamente , se sale ... cuídense mucho . Saludos Andrés Palop.

Допис, поширений Andrés Palop . L’Alcudia/Oliva (@andrespalop)

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Испания коронавирус Шахтер Шахтер Севилья Севилья Ибица Ибица Андрес Палоп Андрес Палоп
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