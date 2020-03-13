Голкипер Вольфсбурга заявил, что его команде повезло в матче с Шахтером

Голкипер Вольфсбурга Кун Кастелс прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

"В первом тайме мы не играли хорошо, действовали пассивно, давали играть Шахтеру. Нам повезло, что на перерыв мы уходили при счете только 0:1.

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Во втором тайме проявили себя лучше, Шахтер больше закрылся. Заслуженно сделали счет 1:1. Разница во втором тайме была в эффективности – у Вольфсбурга тоже были шансы, но мы их не использовали", – цитирует Кастелса Sportbuzzer.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1 благодаря голам Жуниора Мораес и Маркоса Антонио. Когда состоится ответный матч пока неизвестно – УЕФА отменил матчи еврокубков, запланированные на следующую неделю.

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