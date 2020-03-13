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Голкипер Вольфсбурга заявил, что его команде повезло в матче с Шахтером

13:58 38 Читати українською
Голкипер Вольфсбурга заявил, что его команде повезло в матче с Шахтером
Вольфсбург – Шахтер – 1:2 / фото: Шахтер

Голкипер Вольфсбурга Кун Кастелс прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера (1:2).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"В первом тайме мы не играли хорошо, действовали пассивно, давали играть Шахтеру. Нам повезло, что на перерыв мы уходили при счете только 0:1.

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Во втором тайме проявили себя лучше, Шахтер больше закрылся. Заслуженно сделали счет 1:1. Разница во втором тайме была в эффективности – у Вольфсбурга тоже были шансы, но мы их не использовали", – цитирует Кастелса Sportbuzzer.

Напомним, Шахтер обыграл Вольфсбург со счетом 2:1 благодаря голам Жуниора Мораес и Маркоса Антонио. Когда состоится ответный матч пока неизвестно – УЕФА отменил матчи еврокубков, запланированные на следующую неделю.

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Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Кун Кастелс Кун Кастелс Вольфсбург Вольфсбург
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