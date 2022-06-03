"Я думаю, что мы получили то, что заслужили, и победила лучшая команда. Все сложилось хорошо для Украины. Мы играли совсем плохо. Мы недостаточно хорошо владели мячом, что очень досадно.

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Они полностью перебегали нас на нашем поле. Причина, почему они это сделали так хорошо, заключалась в их вингерах. Ярмоленко справа и Цыганков слева. Они начали играть высоко, а затем опустились. Хики и Робертсон не знали, идти с ними или не идти.

У нас был небольшой период, около 20 минут во втором тайме, когда, как и следовало ожидать, мы давили. Макгинн не забил головой, когда он должен был это делать, и у нас было еще несколько небольших шансов. Но их шансы были лучше. Крэйг Гордон совершил несколько сейвов. Думаю, что их вратарь сыграл посредственно", – сказал Маккойст в комментарии The Scottish Sun.

Напомним, сборная Украины накануне выиграла у Шотландии 3:1. В финальном сражении за поездку на чемпионат мира в Катаре "сине-желтые" в воскресенье, 5 июня, сойдутся с Уэльсом.

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