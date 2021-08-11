"Офсайд во втором голе Шахтера? Я не могу ничего сказать. Решение рефери могут быть разными, они влияют на матчи. Жаль, если там был офсайд, но я ничего не видел.

Шахтер – Генк – 2:1 – видео голов и обзор матча

У нас были шансы. Нужно было забивать первыми. Вместо этого мы пропустили, а когда отыграли один мяч, уже было слишком поздно. Мы разочарованы результатом, но мы увидели свой уровень. Лучшая команда победила", – сказал Вандевоордт.

Напомним, накануне "горняки" повторно обыграли Генк со счетом 2:1. К слову, в плей-офф за выход в группу Лиги чемпионов Шахтер встретится с французским Монако.

Шахтер на классе выиграл тяжелый бой у Генка и прошел в плей-офф квалификации Лиги чемпионов