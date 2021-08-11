"Офсайд у другому голі Шахтаря? Я не можу нічого сказати. Рішення рефері можуть бути різними, вони впливають на матчі. Шкода, якщо там був офсайд, але я нічого не бачив.

Шахтар – Генк – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У нас були шанси. Потрібно було забивати першими. Натомість ми пропустили, а коли відіграли один м’яч, вже було занадто пізно. Ми розчаровані результатом, але ми побачили свій рівень. Краща команда перемогла", – сказав Вандевоордт.

Нагадаємо, напередодні "гірники" повторно обіграли Генк з рахунком 2:1. До слова, у плей-офф за вихід у групу Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з французьким Монако.

Шахтар на класі виграв важкий бій в Генка й пройшов у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів