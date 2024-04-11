Трансформация Атлетико под руководством Диего Симеоне из оборонительной в атакующую команду заметна в этом сезоне как никогда. По итогам первого матча с дортмундской Боруссией "матрасники" забили в девяти матчах Лиги чемпионов этого сезона уже 21 гол. До рекорда результативности (26 голов в 13 играх сезона 2013/14) – рукой подать. Но тогда Атлетико сумел дойти до финала турнира.

Атлетико шокировал, но не добил Боруссию в четвертьфинале Лиги чемпионов – Дортмунд выжил и вернул интригу

Казалось, что в этой встрече с Дортмундом "кольчонерос" сделали серьёзную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов – благодаря голам Родриго Де Пауля (после грубейшей ошибки вратаря соперника Грегора Кобеля, который "подсунул" мяч Маатсену) и Самуэля Лино Атлетико диктовал сопернику свои условия. Но в самой концовке встречи чемпион Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара Себастьян Алле один мяч отквитал и подарил своей команде надежду на камбэк в ответной встрече.