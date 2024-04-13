Уже сегодня, 13 апреля, Жирона в рамках 31-го тура чемпионата Испании на выезде сыграет с Атлетико. Виктор Цыганков не попал в заявку каталонцев из-за травмы, но Артем Довбик в строю.

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По информации MasFichajes, боссы "матрасников" в этом матче будут внимательно следить сразу за тремя игроками Жироны – защитником Арнау Мартинесом, полузащитником Алейшем Гарсией и форвардом Артемом Довбиком (по информации СМИ клаусула украинца составляет 28 млн евро, а Гарсии и Мартинеса – по 20 миллионов).

Отмечается, что Атлетико попытается подписать нашего земляка уже летом: мадридцам придется сделать Жироне солидное предложение, ведь каталонцы не очень хотят отпускать свою главную звезду.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за испанцев 31 матч во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 7 ассистов. Перед очной дуэлью Жирона в турнирной таблице Ла Лиги с 65 очками идет третьей, Атлетико отстает на 1 ступень и 7 баллов.

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