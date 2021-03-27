Германия потеряла защитника Баварии на матчи квалификации к ЧМ-2022
Кадровые проблемы продолжают преследовать тренерский штаб сборной Германии. Центрбек Никлас Зюле не поможет Бундестим.
Защитник Баварии пропустит поединки против румын и македонцев из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.
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Зюле во время подготовки почувствовал дискомфорт. Врачи национальной команды диагностировали у него мышечный спазм левого подколенного сухожилия. Первый матч отбора на Мундиаль центрбек тоже пропустил из-за проблем со здоровьем.
Отметим, что сборная Гeрмании 28 марта встретится с командой Румынии на выезде, а 31 марта будет противостоять Северной Македонии дома.
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