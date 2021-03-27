Оборонець Баварії пропустить поєдинки проти румунів і македонців через травму, повідомляє офіційний сайт клубу.

Льов вибухнув через "уявну" травму Крооса

Зюле під час підготовки відчув дискомфорт. Лікарі національної команди діагностували в нього м'язовий спазм лівого підколінного сухожилля. Перший матч відбору на Мундіаль центрбек також пропустив через проблеми зі здоров'ям.

Відзначимо, що збірна Німеччини 28 березня зустрінеться із командою Румунії на виїзді, а 31 березня протистоятиме Північній Македонії вдома.

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