Німеччина втратила оборонця Баварії на матчі кваліфікації до ЧС-2022
Кадрові проблеми продовжують переслідувати тренерський штаб збірної Німеччини. Центрбек Ніклас Зюле не допоможе Бундестім.
Оборонець Баварії пропустить поєдинки проти румунів і македонців через травму, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Зюле під час підготовки відчув дискомфорт. Лікарі національної команди діагностували в нього м'язовий спазм лівого підколінного сухожилля. Перший матч відбору на Мундіаль центрбек також пропустив через проблеми зі здоров'ям.
Відзначимо, що збірна Німеччини 28 березня зустрінеться із командою Румунії на виїзді, а 31 березня протистоятиме Північній Македонії вдома.
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