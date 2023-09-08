Поединок между молодежками Германии и Украины состоится сегодня, начало в 19:15 по киевскому времени. Это первый матч "сине-желтых" после полуфинала Евро-2023 под руководством Руслана Ротаня. После спарринга с немцами состоится матч отбора Евро-2025 против Северной Ирландии (12 сентября). Унаи Мельгоса в товарищеской встрече начинает со следующего состава:

Стартовый состав: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Роман – Лосенко, Бражко, Сигеев – Волошин, Вьюнник, Теслюк.

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