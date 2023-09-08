Німеччина – Україна: онлайн-трансляція спарингу молодіжних збірних – новий тренер дебютує на чолі "синьо-жовтих"
18:29 - Читать на русском
Збірна України U-21 розпочинає новий цикл під керівництвом Унаї Мельгоси.
Поєдинок між молодіжками Німеччини та України відбудеться сьогодні, початок о 19:15 за київським часом. Це перший матч "синьо-жовтих" після півфіналу Євро-2023 під керівництвом Руслана Ротаня. Після спарингу з німцями відбудеться матч відбору Євро-2025 проти Північної Ірландії (12 вересня). Унаї Мельгоса у товариській зустрічі розпочинає з наступного складу:
Стартовий склад: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Роман – Лосенко, Бражко, Сігєєв – Волошин, В'юнник, Теслюк.
Онлайн-трансляція доступна безкоштовно на YouTube.
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