"Вважаю, що в матчі з Польщею всі гравці викладалися на максимум. Ми показали непогану гру, але результату, на жаль, не досягли. Думаю, що ми проведемо роботу над помилками й у наступних поєдинках будемо діяти краще.

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Моє завдання – забивати голи, але ми граємо проти сильних команд. Треба працювати, і голи прийдуть. Думаю, що матч із поляками додасть нам досвіду. Такі ігри допомагають краще підготуватися до офіційних зустрічей. Радий, що є така можливість – грати проти сильних збірних. Кожен поєдинок за національну команду — це плюс, це престиж, і кожен має викладатися, щоб у такий складний час порадувати вболівальників.

Німеччина? Будемо ставити максимальні завдання. У складі німців чимало зірок світового футболу з топ-клубів, але ми не боїмося й будемо намагатися показати свій максимум. Гра проходитиме в Німеччині, без уболівальників суперника, тому нам буде трохи легше", – поділився Яремчук у коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, Україна зустрінеться із німцями вже завтра, 14 листопада, у рамках Ліги націй. Початок зустрічі о 21:45.

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