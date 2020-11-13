"После большого перерыва из-за коронавируса все не могло пройти гладко, это было ясно. Мы использовали последние матчи, чтобы наша команда сыгралась. Команда в сборе со вчерашнего дня. Мышечные проблемы у Юлиана Брандта, остальные в порядке.

Германия – Украина: Лёв получил звездное усиления перед Лигой наций несмотря на кадровые потери

Для нас все еще возможна победа в группе, но я нацеливаю своих игроков только на завтрашний матч против Украины. Я не хочу думать об игре с Испанией. Завтра мы должны преодолеть отчаянное сопротивление украинской сборной. По сравнению с матчем в Киеве Украина усилила свой состав. Она не случайно обыграла Испанию. В ее составе много быстрых и техничных атакующих игроков. Вместе с тем Украина прекрасно защищается. Мы это заметили еще в Киеве.

Испанцы уступили потому, что не смогли найти правильные решения в противостоянии с организованным соперником. Завтра моя команда должна выйти за пределы своих возможностей и продемонстрировать страсть и энергию.

Германия перед матчем с Украиной обыграла Чехию – обескровленный состав, MVP из Гладбаха и полезные дебютанты

Консультировались с врачами по поводу Зюле. Он хорошо себя показал на двух тренировках, так что завтра можно ожидать его появление на поле. Также можно ожидать выход Лероя Сане, Сержа Гнабри и Тимо Вернера. Сане долго отсутствовал, я рад его возвращению. У этих игроков отличная скорость, они могут играть с мячом и без мяча. Нам надо будет четко обозначить роли, потому что они у них похожи. Если их правильно использовать – они будут представлять серьезную угрозу.

У нас есть проблема с левым флангом защиты. Три игрока вылетели. Госенс ​​хорошо себя проявил, но сейчас он травмирован. Хальстенберг выбыл, Шульц еще не восстановился. Против Чехии хорошо себя показал Филипп Макс. Он играл смело и уверенно, так что он становится очевидной опцией на матч с Украиной. В полузащите не будет Крооса и Киммиха, но у нас на этой позиции состав укомплектован. С Горецкой, Нойхаусом, Хаверцом и Гюндоганом у нас хватает вариантов", – приводит слова Лева официальный сайт Немецкого футбольного союза.

"Луніна треба ставити на Німеччину": осад від Польщі і тактика на Бундестім – думка історичного капітана збірної України