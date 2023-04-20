Украина официально выбрала стадион, где проведет первый домашний матч отбора на Евро-2024
Национальная сборная Украины узнала, где будет противостоять Мальте в 4 туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года.
Дуэль с островитянами, которая запланирована на 19 июня 2023 года, состоится в городе Трнава в Словакии. Об этом информирует официальный сайт УАФ.
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Будет принимать первый домашний поединок сборной Украины в этом отборе стадион Антона Малатинского. Арена способна вместить на своих трибунах более 19 тысяч зрителей.
Напомним, "сине-желтые" уже провели одну встречу квалификации Евро-2024, в которой уступили Англию (0:2) на Уэмбли.
Летом Украину ждут еще два матча – против Северной Македонии на выезде и против Мальты номинально дома (16 и 19 июня соответственно). Четвертым нашим соперником в группе является Италия.
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