Национальная сборная Украины узнала, где будет противостоять Мальте в 4 туре квалификации на чемпионат Европы 2024 года.

Дуэль с островитянами, которая запланирована на 19 июня 2023 года, состоится в городе Трнава в Словакии. Об этом информирует официальный сайт УАФ.

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Будет принимать первый домашний поединок сборной Украины в этом отборе стадион Антона Малатинского. Арена способна вместить на своих трибунах более 19 тысяч зрителей.

Напомним, "сине-желтые" уже провели одну встречу квалификации Евро-2024, в которой уступили Англию (0:2) на Уэмбли.

Летом Украину ждут еще два матча – против Северной Македонии на выезде и против Мальты номинально дома (16 и 19 июня соответственно). Четвертым нашим соперником в группе является Италия.

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