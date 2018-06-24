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Германия – Швеция: Кроос забил самый поздний победный гол в истории чемпионата мира

00:40 153 Читати українською
Германия – Швеция: Кроос забил самый поздний победный гол в истории чемпионата мира
Тони Кроос / Фото: Getty Images

Хавбек сборной Германии Тони Кроос своим чудо-голом со штрафного установил интересный рекорд.

В матче чемпионата мира-2018 Германия – Швеция Тони Кроос классным ударом со штрафного принес своей команде победу.

Германия – Швеция: как Кроос чудо-голом на последней минуте принес Бундестиму тяжелую победу

Этот мяч стал самым поздним победным голом в истории чемпионата мира, сообщает Twitter Mister Chip.

Немецкий хавбек забил гол на 94-й минуте 41-й секунде. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному нападающему Франческо Тотти, который на мундиале-2006 принес Италии победу над Австралией на 94-й минуте 26-й секунде.

ЧМ-2018: Германия дожала Швецию в меньшинстве на последних секундах благодаря чудо-голу Крооса

ЧМ-2018 2 тур

Германия - Швеция: Суббота 23 июня 2018

Германия
Матч окончен
2 : 1
Швеция
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