Германия – Швеция: Кроос забил самый поздний победный гол в истории чемпионата мира

Хавбек сборной Германии Тони Кроос своим чудо-голом со штрафного установил интересный рекорд.

В матче чемпионата мира-2018 Германия – Швеция Тони Кроос классным ударом со штрафного принес своей команде победу.

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Этот мяч стал самым поздним победным голом в истории чемпионата мира, сообщает Twitter Mister Chip.

Немецкий хавбек забил гол на 94-й минуте 41-й секунде. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному нападающему Франческо Тотти, который на мундиале-2006 принес Италии победу над Австралией на 94-й минуте 26-й секунде.

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