Гамшик стал игроком Трабзонспора – эффектная презентация легенды Наполи
20:33 - Читати українською
Опытный полузащитник Марек Гамшик попробует свои силы в турецком первенстве.
Марек Гамшик подписал двухлетний контракт с Трабзонспором, сообщает официальный сайт клуба.
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Турки представили 33-летнего словака в роли гладиатора. Последним местом работы Марека был шведский Гетеборг, за который полузащитник выступал только в течение трех месяцев.
Напомним, Гамшик известен своей игрой за Наполи и сборную Словакии, вместе с которой будет соревноваться на Евро-2020.
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