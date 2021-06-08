Опытный полузащитник Марек Гамшик попробует свои силы в турецком первенстве.

Марек Гамшик подписал двухлетний контракт с Трабзонспором, сообщает официальный сайт клуба.

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Турки представили 33-летнего словака в роли гладиатора. Последним местом работы Марека был шведский Гетеборг, за который полузащитник выступал только в течение трех месяцев.

Напомним, Гамшик известен своей игрой за Наполи и сборную Словакии, вместе с которой будет соревноваться на Евро-2020.

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