Топовые футбольные клубы мира имеют собственные фан-токены. Владельцы таких токенов могут получать бонусы от клуба, билеты на матчи и даже влиять на решение команды.

Настоящие футбольные фанаты не ограничиваются несколькими просмотрами футбольных матчей во время Чемпионата мира. В материале Футбол24 рассказываем, как получить максимум от своей любимой команды и помочь ей.

Стоит знать Динамо потеряло двух лидеров перед игрой с Бенфикой

Что такое фан-токены

Фан-токены – это возможность для фанатов перенести свой опыт в цифровой мир. Популярные футбольные клубы все больше вовлекаются в новую тенденцию в мире и создают такие цифровые активы.

Фан-токены позволяют владельцам:

получать цифровые услуги и вознаграждения от любимых команд;

влиять на решение футбольного клуба в голосованиях;

получать награды и VIP-обслуживание;

получать приоритетную возможность покупать билеты на матчи;

выигрывать эксклюзивные призы и т.д.

Как получить фан-токен

Фан-токены можно легко приобрести на специальных платформах. В частности, только недавно листинг (то есть выход на рынок) прошли токены таких футбольных клубов на платформе Bybit:

PSG – Пари Сен-Жермен;

BAR – Барселона;

JUV – Ювентус;

ACM, – Милан;

INTER – Интер;

AFC – Арсенал;

CITY – Манчестер Сити.

Bybit, где представлены спотовые, деривативные продукты и инструменты для получения пассивного дохода, добавляет в листинг семь фан-токенов ведущих футбольных клубов. Одно из крупнейших событий по листингу токенов компания Bybit посвящает ведущим футбольным клубам Европы,

– отметили в компании.

Как получить выгоду от токенов

В честь листинга новых токенов платформа организует соревнование среди трейдеров, в рамках которого есть две акции с призовыми фондами на 100 000 USDT каждая. Чтобы присоединиться к ним, пользователям необходимо внести депозит в одном из этих семи фан-токенов или совершить сделки с ними.

Регистрация участников идет на странице запуска фан-токенов. После этого пользователи Bybit, которые достигнут торговый объем фан-токенами от 100 USDT (учитывается эквивалентная сумма), смогут присоединиться к первой акции, которая пройдет с 19 августа по 2 сентября 2022 года.

Вторая акция проходит в те же сроки. Она позволяет пользователям с объемом чистого депозита на спотовой платформе Bybit от 100 USDT наравне с другими участниками получить долю призового фонда из 100 000 USDT.

Bybit разделяет такие основные ценности профессионального спорта как целостность, умение работать в команде и стремление к лучшему. Фан-токены стали еще одним элементом, дополняющим ряд наших грандиозных событий, включая Глобальное соревнование трейдеров и партнерство с командой Oracle Red Bull Racing. Мы с радостью помогаем болельщикам стать еще ближе к любимым командам и спортивным кумирам,

– отметил Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit.

Обратите внимание на то, что фан-токены взаимодействуют с универсальными программами для болельщиков Socios.com. Создание токенов происходит в сети Chiliz Chain, которая с помощью смарт-контрактов позволяет голосовать и проводить транзакции в масштабируемой, безопасной и изолированной блокчейн-экосистеме.

Что известно о Bybit

Bybit – это профессиональная платформа с более чем 3 миллионами пользователей для торговли цифровыми активами, запущенная в марте 2018 года. Преимуществами Bybit являются сверхбыстрый торговый двигатель, служба поддержки, а также мультиязыковое сообщество, готовое в любой момент помочь другим трейдерам.

Bybit – главный партнер гоночной команды Формулы 1 Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) и Oracle Red Bull Racing Esports, а также профессиональных футбольных клубов "Боруссия Дортмунд" и "Ависпа" "фукуока".