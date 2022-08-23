Футбольным фанам приготовиться: как влиять на решение любимых клубов
Топовые футбольные клубы мира имеют собственные фан-токены. Владельцы таких токенов могут получать бонусы от клуба, билеты на матчи и даже влиять на решение команды.
Настоящие футбольные фанаты не ограничиваются несколькими просмотрами футбольных матчей во время Чемпионата мира. В материале Футбол24 рассказываем, как получить максимум от своей любимой команды и помочь ей.
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Что такое фан-токены
Фан-токены – это возможность для фанатов перенести свой опыт в цифровой мир. Популярные футбольные клубы все больше вовлекаются в новую тенденцию в мире и создают такие цифровые активы.
Фан-токены позволяют владельцам:
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получать цифровые услуги и вознаграждения от любимых команд;
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влиять на решение футбольного клуба в голосованиях;
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получать награды и VIP-обслуживание;
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получать приоритетную возможность покупать билеты на матчи;
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выигрывать эксклюзивные призы и т.д.
Как получить фан-токен
Фан-токены можно легко приобрести на специальных платформах. В частности, только недавно листинг (то есть выход на рынок) прошли токены таких футбольных клубов на платформе Bybit:
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PSG – Пари Сен-Жермен;
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BAR – Барселона;
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JUV – Ювентус;
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ACM, – Милан;
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INTER – Интер;
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AFC – Арсенал;
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CITY – Манчестер Сити.
Bybit, где представлены спотовые, деривативные продукты и инструменты для получения пассивного дохода, добавляет в листинг семь фан-токенов ведущих футбольных клубов. Одно из крупнейших событий по листингу токенов компания Bybit посвящает ведущим футбольным клубам Европы,
– отметили в компании.
Как получить выгоду от токенов
В честь листинга новых токенов платформа организует соревнование среди трейдеров, в рамках которого есть две акции с призовыми фондами на 100 000 USDT каждая. Чтобы присоединиться к ним, пользователям необходимо внести депозит в одном из этих семи фан-токенов или совершить сделки с ними.
Регистрация участников идет на странице запуска фан-токенов. После этого пользователи Bybit, которые достигнут торговый объем фан-токенами от 100 USDT (учитывается эквивалентная сумма), смогут присоединиться к первой акции, которая пройдет с 19 августа по 2 сентября 2022 года.
Вторая акция проходит в те же сроки. Она позволяет пользователям с объемом чистого депозита на спотовой платформе Bybit от 100 USDT наравне с другими участниками получить долю призового фонда из 100 000 USDT.
Bybit разделяет такие основные ценности профессионального спорта как целостность, умение работать в команде и стремление к лучшему. Фан-токены стали еще одним элементом, дополняющим ряд наших грандиозных событий, включая Глобальное соревнование трейдеров и партнерство с командой Oracle Red Bull Racing. Мы с радостью помогаем болельщикам стать еще ближе к любимым командам и спортивным кумирам,
– отметил Бен Чжоу, соучредитель и CEO Bybit.
Что известно о Bybit
Bybit – это профессиональная платформа с более чем 3 миллионами пользователей для торговли цифровыми активами, запущенная в марте 2018 года. Преимуществами Bybit являются сверхбыстрый торговый двигатель, служба поддержки, а также мультиязыковое сообщество, готовое в любой момент помочь другим трейдерам.
Bybit – главный партнер гоночной команды Формулы 1 Oracle Red Bull Racing, киберспортивных команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) и Oracle Red Bull Racing Esports, а также профессиональных футбольных клубов "Боруссия Дортмунд" и "Ависпа" "фукуока".