"Роль Сидорчука в следующей игре? Он очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно находится Сидорчук – я говорил об этом после игры.

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Но нам также не хватит еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть завтра из-за травмы, полученной в первом матче, а также Попова, который тоже был травмирован. В такой ситуации мы будем стараться проявить себя максимально хорошо", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, ответный матч между Бенфикой и Динамо состоится во вторник, 23 августа, в Лиссабоне. Начало встречи в 22:00. Первая встреча завершилась уверенной победой "орлов" – 0:2.

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