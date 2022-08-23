Топові футбольні клуби світу мають власні фан-токени. Власники таких токенів можуть отримувати бонуси від клубу, квитки на матчі чи навіть впливати на рішення команди.

Справжні футбольні фанати не обмежуються кількома переглядами футбольних матчів під час Чемпіонату світу. У матеріалі Футбол24 розповідаємо, як отримати максимум від своєї улюбленої команди та цим самим допомогти їй.

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Що таке фан-токени

Фан-токени – це можливість для фанатів перенести свій досвід у цифровий світ. Популярні футбольні клуби все більше долучаються до нової тенденції у світі та створюють такі цифрові активи.

Фан-токени дозволяють власникам:

отримувати цифрові послуги та винагороди від улюблених команд;

впливати на рішення футбольного клубу у голосуваннях;

отримувати нагороди та VIP-обслуговування;

отримувати пріоритетну можливість купувати квитки на матчі;

вигравати ексклюзивні призи тощо.

Як отримати фан-токен

Фан-токени можна з легкістю придбати на спеціальних платформах. Зокрема, лише нещодавно лістинг (тобто вихід на ринок) пройшли токени таких футбольних клубів на платформі Bybit:

PSG – Парі Сен-Жермен;

BAR – Барселона;

JUV – Ювентус;

ACM, – Мілан;

INTER – Інтер;

AFC – Арсенал;

CITY – Манчестер Сіті.

Bybit, де представлені спотові, деривативні продукти та інструменти для отримання пасивного доходу, додає в лістинг сім фан-токенів провідних футбольних клубів. Одну з найбільших подій з лістингу токенів компанія Bybit присвячує провідним футбольним клубам Європи,

– зазначають у компанії.

Як отримати вигоду від токенів

На честь лістингу нових токенів платформа організовує змагання серед трейдерів, в рамках якого є дві акції з призовими фондами на 100 000 USDT кожна. Щоб до них приєднатися, користувачам необхідно внести депозит в одному з цих семи фан-токенів або зробити угоди з ними.

Реєстрація учасників йде на сторінці запуску фан-токенів. Після цього користувачі Bybit, які досягнуть торгового обсягу фан-токенами від 100 USDT (враховується еквівалентна сума), зможуть приєднатися до першої акції, яка пройде з 19 серпня по 2 вересня 2022 року.

Друга акція проходить в ті ж терміни. Вона дозволяє користувачам з обсягом чистого депозиту на спотовій платформі Bybit від 100 USDT нарівні з іншими учасниками отримати частку призового фонду зі 100 000 USDT.

Bybit поділяє такі основні цінності професійного спорту, як цілісність, уміння працювати в команді та прагнення на краще. Фан-токени стали ще одним елементом, який доповнює низку наших грандіозних подій, включаючи Глобальне змагання трейдерів та партнерство з командою Oracle Red Bull Racing. Ми з радістю допомагаємо вболівальникам стати ще ближче до своїх улюблених команд та спортивних кумирів,

– зазначив Бен Чжоу, співзасновник і CEO Bybit.

Зверніть увагу, що фан-токени взаємодіють з універсальними програмами для вболівальників Socios.com. Створення токенів відбувається в мережі Chiliz Chain, яка за допомогою смартконтрактів дозволяє голосувати та проводити транзакції в масштабованій, безпечній та ізольованій блокчейн-екосистемі.

Що відомо про Bybit

Bybit – це професійна платформа з понад 3 мільйонами користувачів для торгівлі цифровими активами, запущена у березні 2018 року. Перевагами Bybit є надшвидкий торговий двигун, служба підтримки, а також мультимовна спільнота, готова будь-якої миті допомогти іншим трейдерам.

Bybit – головний партнер гоночної команди Формули 1 Oracle Red Bull Racing, кіберспортивних команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) та Oracle Red Bull Racing Esports, а також професійних футбольних клубів "Боруссія Дортмунд" та "Авіспа" фукуока".