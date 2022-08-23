Футбольним фанам приготуватися: як впливати на рішення улюблених клубів
Топові футбольні клуби світу мають власні фан-токени. Власники таких токенів можуть отримувати бонуси від клубу, квитки на матчі чи навіть впливати на рішення команди.
Справжні футбольні фанати не обмежуються кількома переглядами футбольних матчів під час Чемпіонату світу. У матеріалі Футбол24 розповідаємо, як отримати максимум від своєї улюбленої команди та цим самим допомогти їй.
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Що таке фан-токени
Фан-токени – це можливість для фанатів перенести свій досвід у цифровий світ. Популярні футбольні клуби все більше долучаються до нової тенденції у світі та створюють такі цифрові активи.
Фан-токени дозволяють власникам:
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отримувати цифрові послуги та винагороди від улюблених команд;
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впливати на рішення футбольного клубу у голосуваннях;
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отримувати нагороди та VIP-обслуговування;
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отримувати пріоритетну можливість купувати квитки на матчі;
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вигравати ексклюзивні призи тощо.
Як отримати фан-токен
Фан-токени можна з легкістю придбати на спеціальних платформах. Зокрема, лише нещодавно лістинг (тобто вихід на ринок) пройшли токени таких футбольних клубів на платформі Bybit:
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PSG – Парі Сен-Жермен;
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BAR – Барселона;
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JUV – Ювентус;
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ACM, – Мілан;
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INTER – Інтер;
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AFC – Арсенал;
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CITY – Манчестер Сіті.
Bybit, де представлені спотові, деривативні продукти та інструменти для отримання пасивного доходу, додає в лістинг сім фан-токенів провідних футбольних клубів. Одну з найбільших подій з лістингу токенів компанія Bybit присвячує провідним футбольним клубам Європи,
– зазначають у компанії.
Як отримати вигоду від токенів
На честь лістингу нових токенів платформа організовує змагання серед трейдерів, в рамках якого є дві акції з призовими фондами на 100 000 USDT кожна. Щоб до них приєднатися, користувачам необхідно внести депозит в одному з цих семи фан-токенів або зробити угоди з ними.
Реєстрація учасників йде на сторінці запуску фан-токенів. Після цього користувачі Bybit, які досягнуть торгового обсягу фан-токенами від 100 USDT (враховується еквівалентна сума), зможуть приєднатися до першої акції, яка пройде з 19 серпня по 2 вересня 2022 року.
Друга акція проходить в ті ж терміни. Вона дозволяє користувачам з обсягом чистого депозиту на спотовій платформі Bybit від 100 USDT нарівні з іншими учасниками отримати частку призового фонду зі 100 000 USDT.
Bybit поділяє такі основні цінності професійного спорту, як цілісність, уміння працювати в команді та прагнення на краще. Фан-токени стали ще одним елементом, який доповнює низку наших грандіозних подій, включаючи Глобальне змагання трейдерів та партнерство з командою Oracle Red Bull Racing. Ми з радістю допомагаємо вболівальникам стати ще ближче до своїх улюблених команд та спортивних кумирів,
– зазначив Бен Чжоу, співзасновник і CEO Bybit.
Що відомо про Bybit
Bybit – це професійна платформа з понад 3 мільйонами користувачів для торгівлі цифровими активами, запущена у березні 2018 року. Перевагами Bybit є надшвидкий торговий двигун, служба підтримки, а також мультимовна спільнота, готова будь-якої миті допомогти іншим трейдерам.
Bybit – головний партнер гоночної команди Формули 1 Oracle Red Bull Racing, кіберспортивних команд NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR) та Oracle Red Bull Racing Esports, а також професійних футбольних клубів "Боруссія Дортмунд" та "Авіспа" фукуока".