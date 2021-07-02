Французских болельщиков довело до отчаяния поражение их команды в матче 1/8 финала Евро-2020.

В сети набирает популярность петиция о переигровке матча Франция – Швейцария (3:3, пен. 4:5), которую уже подписали более 200 тысяч человек, сообщает Marca.

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Автор обращения убежден, что во время выполнения решающего пенальти швейцарский голкипер заблаговременно покинул линию ворот, что, по мнению болельщика, является весомой причиной для отмены результата игры и проведения повторного матча.

Напомним, в четвертьфинале Евро-2020 Швейцария встретится со сборной Испании.

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