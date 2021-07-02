Французьких вболівальників довела до відчаю поразка їхньої команди у матчі 1/8 фіналу Євро-2020.

У мережі здобуває популярність петиція щодо перегравання матчу Франція – Швейцарія (3:3, пен. 4:5), яку вже підписали понад 200 тисяч осіб, повідомляє Marca.

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Автор звернення переконаний, що під час виконання вирішального пенальті швейцарський голкіпер завчасно покинув лінію воріт, що, на думку вболівальника, є вагомою причиною для скасування результату гри і проведення повторного матчу.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2020 Швейцарія зустрінеться зі збірною Іспанії.

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