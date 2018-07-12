Франция – Хорватия: Маттеус считает, что Мбаппе может стать ключевым игроком матча

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018 между Францией и Хорватией.

"Ле Бле" заслуженно считаются фаворитами этого чемпионата. Никто другой на турнире не может сравниться с французами в организации игры. Не могу выделить позицию в их составе, где бы играл футболист не топ-уровня. Каждый из французских игроков профессионал экстра-класса.

Франция – Хорватия: прогноз на финал ЧМ-2018

И среди всех звезд сборной Франции мне бы хотелось особо выделить персону Килиана Мбаппе. Считаю, что его скорость может обеспечить "трехцветным" успех в финале. Я не буду говорить, то футболистам Дешама удалось провести очень качественный поединок против бельгийцев. Признаюсь честно, рассчитывал увидеть от Франции больше", – цитирует Маттеуса ТАСС.