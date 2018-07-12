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Франція – Хорватія: Маттеус вважає, що Мбаппе може стати ключовим гравцем матчу

13 липня 07:31 3 Читать на русском
Франція – Хорватія: Маттеус вважає, що Мбаппе може стати ключовим гравцем матчу
Кіліан Мбаппе / фото: ФІФА

Колишній гравець збірної Німеччини Лотар Маттеус поділився очікуваннями від фіналу ЧС-2018 між Францією і Хорватією.

"Ле Бльо" заслужено вважаються фаворитами цього чемпіонату. Ніхто інший на турнірі не може зрівнятися з французами в організації гри. Не можу виділити позицію в їх складі, де б грав футболіст не топ-рівня. Кожен з французьких гравців є професіоналом екстра-класу.

Франція – Хорватія: прогноз на фінал ЧС-2018

І серед усіх зірок збірної Франції мені б хотілося особливо виділити персону Кіліана Мбаппе. Вважаю, що його швидкість може забезпечити "триколірним" успіх у фіналі. Я не буду говорити, то футболістам Дешама вдалося провести дуже якісний поєдинок проти бельгійців. Зізнаюся чесно, розраховував побачити від Франції більше", – цитує Маттеуса ТАСС.

ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

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Франція Франція ЧС 2018 Фінал ЧС 2018 - новини чемпіонату світу з футболу 2018 Франція - Хорватія Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Лотар Маттеус
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