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Фонсека: Хочу поздравить Динамо, чего они никогда не делают для нас

12:11 8 Читати українською
Фонсека: Хочу поздравить Динамо, чего они никогда не делают для нас
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился мыслями после матча за Суперкубок Украины против Динамо (0:1).

"Прежде всего хочу поздравить соперника, чего он никогда не делает, если побеждаем мы.

Шахтер очень хорошо начал и полностью доминировал. Создали голевые моменты и дважды попали в перекладину. Динамо даже не добиралось до наших ворот.

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Во втором тайме игры практически не было: она постоянно останавливалась свистками, а с компенсированных пяти минут не провели ни одной.

Фернандо? Это его дебютный официальный поединок за Шахтер. Ему 19 лет, он молодой и понемногу адаптируется к нашему футболу. Для первого раза Фернандо провел положительный матч", – цитирует наставника официальный сайт Шахтера.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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