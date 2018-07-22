Фонсека: Хочу поздравить Динамо, чего они никогда не делают для нас

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился мыслями после матча за Суперкубок Украины против Динамо (0:1).

"Прежде всего хочу поздравить соперника, чего он никогда не делает, если побеждаем мы.

Шахтер очень хорошо начал и полностью доминировал. Создали голевые моменты и дважды попали в перекладину. Динамо даже не добиралось до наших ворот.

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Во втором тайме игры практически не было: она постоянно останавливалась свистками, а с компенсированных пяти минут не провели ни одной.

Фернандо? Это его дебютный официальный поединок за Шахтер. Ему 19 лет, он молодой и понемногу адаптируется к нашему футболу. Для первого раза Фернандо провел положительный матч", – цитирует наставника официальный сайт Шахтера.

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