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Шахтер – Динамо: в сети появилось видео массовой драки болельщиков

11:45 92 Читати українською
Шахтер – Динамо: в сети появилось видео массовой драки болельщиков
Полиция задерживает болельщиков / Фото из соцсетей

Перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе возникла массовая потасовка болельщиков Шахтера и Динамо.

На официальном канале национальной полиции в YouTube опубликованно видео драки между болельщиками киевского Динамо и донецкого Шахтера перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе.

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По информации полиции, в драке приняли участие около 200 человек. В райотдел полиции из них были доставлены шесть болельщиков, которым может быть вынесено подозрение в хулиганстве.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Видеоновости футбольные фанаты
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