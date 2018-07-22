Шахтер – Динамо: в сети появилось видео массовой драки болельщиков

Перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе возникла массовая потасовка болельщиков Шахтера и Динамо.

На официальном канале национальной полиции в YouTube опубликованно видео драки между болельщиками киевского Динамо и донецкого Шахтера перед матчем за Суперкубок Украины в Одессе.

Шахтер – Динамо – 0:1 – видео гола и обзор матча

По информации полиции, в драке приняли участие около 200 человек. В райотдел полиции из них были доставлены шесть болельщиков, которым может быть вынесено подозрение в хулиганстве.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и одержали Суперкубок Украины.

Цыганков: Не пожать руку Мораесу – это командное решение, мы так договорились