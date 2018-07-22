Фонсека: Хочу привітати Динамо, чого вони ніколи не роблять для нас

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився думками після матчу за Суперкубок України проти Динамо (0:1).

"Перш за все хочу привітати суперника, чого він ніколи не робить, якщо виграємо ми.

Шахтар дуже добре почав і повністю домінував. Створили гольові моменти і двічі потрапили в поперечину. Динамо навіть не добиралося до наших воріт.

Шахтар – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У другому таймі гри практично не було: вона постійно зупинялася свистками, а з компенсованих п'яти хвилин не провели жодної.

Фернандо? Це його дебютний офіційний поєдинок за Шахтар. Йому 19 років, він молодий і потрохи адаптується до нашого футболу. Для першого разу Фернандо провів позитивний матч", – цитує наставника офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар – Динамо: в мережі з'явилось відео масової бійки вболівальників