В ближайшее время ФИФА предоставит легионерам РПЛ разрешение расторгать контракты с клубами без последствий, сообщает SportskeNovosti со ссылкой на Jutarnij List.

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Расторгнув контракт с командой РПЛ, футболист сможет присоединиться к любому клубу мира, несмотря на закрытые трансферные окна. ФИФА и УЕФА сделает исключение для тех, кто хочет покинуть Россию.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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