ФФУ официально объявила тренерский штаб сборной Украины U-21

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань сформировал тренерский штаб.

ФФУ на своем официальном сайте сообщил о сформировании нового тренерского штаба молодежной сборной Украины.

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С наставником Русланом Ротанем будут работать тренеры Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Алексей Чистяков, Виталий Рева, а также аналитик Евгений Гресь и администратор Александр Шушура.

Первая встреча Ротаня с новыми подопечными состоится 18-27 марта, в этот период команда примет участие в международном турнире в Турции.

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