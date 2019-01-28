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ФФУ официально объявила тренерский штаб сборной Украины U-21

28 января 17:58 221 Читати українською
ФФУ официально объявила тренерский штаб сборной Украины U-21
Андрей Шевченко и Руслан Ротань / ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань сформировал тренерский штаб.

ФФУ на своем официальном сайте сообщил о сформировании нового тренерского штаба молодежной сборной Украины.

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С наставником Русланом Ротанем будут работать тренеры Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Алексей Чистяков, Виталий Рева, а также аналитик Евгений Гресь и администратор Александр Шушура.

Первая встреча Ротаня с новыми подопечными состоится 18-27 марта, в этот период команда примет участие в международном турнире в Турции.

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Теги
ФФУ Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Руслан Ротань Руслан Ротань
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