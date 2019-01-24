Ротань: Было шоком, что меня выбрали тренером молодежной сборной Украины

Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, как был назначен на эту должность.

"Мне неожиданно позвонил Андрей Николаевич Шевченко и пригласил на тренировку национальной команды, где предложил возглавить молодежную сборную. Я не ожидал такого и меня это шокировало. Мы обсудили этот вопрос, и прошло достаточно времени, я не понимал, насколько это серьезно.

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Я осознавал, что будут кандидаты и я буду одним из них. Я думал, что меня не выберут. Но когда я пообщался с Павелко, я уже понял, что это серьезно и меня будут рассматривать. И вот когда состоялся исполком, меня выбрали главным тренером. Это было для меня шоком и в то же время очень приятно.

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Тот опыт, который получил в Олимпике, я несомненно его использую. Я возьму от Славы Шевчука лучшее, у меня есть плохое и я его спрячу. У Славы, за эти полгода, я научился многому. Мне очень не по себе, потому что нам комфортно работалось, и мы были единомышленниками. Мне было не по себе и я думал, чтобы остаться. Но поразмыслив, я принял для себя решение, что такого шанса может и не быть. Мы пообщались с руководством и меня поддержали. Сейчас нужно сосредоточиться и отдать все силы и знания", – цитирует Ротаня сайт телеканалов "Футбол 1/2".