Киевское Динамо проведет в Стамбуле ответный матч против Фенербахче в рамках 2-го квалификационного раунда ЛЧ. Какой прогноз на поединок Фенербахче – Динамо подскажет "Футбол 24".

Матч Фенербаче – Динамо стартует 27 июля в 20:00. Встречу примет пятизвездочная арена Шюкрю Сараджоглу, рассчитанная на 55 тысяч зрителей. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Номинально домашний поединок киевлян в польской Лодзи завершился сухой ничьей. Луческу обломал план Жезуша, а соперники нашли заговор судей. В Турции будет значительно сложнее, учитывая традиционно безумную поддержку местных болельщиков. Именно фактор "12-го игрока" накануне матча отметил голкипер Динамо Денис Бойко, ранее защищавший цвета Бешикташа.

Фенербахче – Динамо: прогноз на ответный матч Лиги чемпионов

Авторитетная контора Bwin явным фаворитом матча считает Фенербахче. Коэффициент домашней победы "канарок" составляет 1.73. Поставив на гостевой успех Динамо, можно увеличить выигрыш почти в 5 раз (4.75). Ничья по итогам основного времени оценивается в баллом 3.75. Ливни голов ожидать не нужно: стандартный тотал больше 2.5 – 2.0, аналогичный тотал меньше – 1.71.

Специалисты из британской конторы William Hill оперируют похожими цифрами. На триумф турецкого гранда ставят 1.67, тогда как шансы "бело-синих" значительно ниже – коэффициент 5.00. Ценник ничьей после 90 регламентированных минут игры – 3:80. Наиболее вероятный результат матча, по мнению букмекеров, минимальная победа Фенербахче - 1:0 (6:00).

Напомним, что победитель дуэли в третьем раунде квалификации ЛЧ 2022/23 сыграет с австрийским Штурмом. Проигравшая команда опустится в Лигу Европы.

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