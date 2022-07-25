Київське Динамо проведе у Стамбулі матч-відповідь проти Фенербахче в рамках 2-го кваліфікаційного раунду ЛЧ. Який прогноз на поєдинок Фенербахче – Динамо, підкаже "Футбол 24".

Матч Фенербаче – Динамо стартує 27 липня о 20:00. Зустріч прийме п'ятизіркова арена Шюкрю Сараджоглу, розрахована на 55 тисяч глядачів. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Номінально домашній поєдинок киян у польській Лодзі завершився сухою нічиєю. Луческу обламав план Жезуша, а суперники знайшли змову суддів. У Туреччині буде значно складніше, зважаючи на традиційно божевільну підтримку місцевих уболівальників. Саме фактор "12-го гравця" напередодні матчу відзначив голкіпер Динамо Денис Бойко, який раніше захищав кольори Бешикташа.

Фенербахче – Динамо: прогноз на матч-відповідь Ліги чемпіонів

Авторитетна контора Bwin явним фаворитом матчу вважає Фенербахче. Коефіцієнт домашньої перемоги "канарок" становить 1.73. Натомість поставивши на гостьовий успіх Динамо, можна збільшити виграш майже у 5 разів (4.75). Нічия за підсумками основного часу оцінюється балом 3.75. Зливи голів очікувати не потрібно: стандартний тотал більше ніж 2.5 – 2.0, аналогічний тотал менше – 1.71.

Фахівці з британської контори William Hill оперують схожими цифрами. На тріумф турецького гранда ставлять 1.67, тоді як шанси "біло-синіх" є значно нижчими – коефіцієнт 5.00. Цінник нічиєї після 90 регламентованих хвилин гри – 3.80. Найбільш ймовірний підсумок матчу, на думку букмекерів, мінімальна перемога Фенербахче – 1:0 (6.00).

Нагадаємо, що переможець дуелі в третьому раунді кваліфікації ЛЧ 2022/23 зіграє з австрійським Штурмом. Команда, що програє, опуститься в Лігу Європи.

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