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Фекир стремится покинуть Лион

18:49 28 Читати українською
Фекир стремится покинуть Лион
Набиль Фекир / соцсети

Хавбек Лиона Набиль Фекир хочет перейти в другой клуб.

Набиль Фекир хочет сменить клубную прописку и настаивает на своем трансфере, сообщает goal.com.

Зидан хочет видеть Фекира в Реале

Прошлым летом хавбек сборной Франции мог перейти в Ливерпуль, но сделка сорвалась в последний момент, после этого игрок одержал победу с национальной командой на чемпионате мира.

Также сообщалось об интересе со стороны лондонского Арсенала, где уже играет экс-партнер Фекира Александр Ляказетт.

Теги
Трансферы Набиль Фекир Набиль Фекир Лион Лион Франция
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