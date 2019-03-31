Фекір прагне покинути Ліон

Хавбек Ліона Набіль Фекір хоче перейти в інший клуб.

Набіль Фекір хоче змінити клубну прописку та наполягає на своєму трансфері, повідомляє goal.com.

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Минулого літа хавбек збірної Франції міг перейти в Ліверпуль, але угода зірвалась в останню мить, після цього гравець здобув перемогу з національною командою на чемпіонаті світу.

Також повідомлялось про інтерес з боку лондонського Арсенала, де вже грає екс-партнер Фекіра Александр Ляказетт.