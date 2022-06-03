"Это матч, после которого ничего даже не хочется говорить. Я бы просмотрел эту игру с первой до последней минуты.

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Ребята молодцы. Они показали высокий уровень самоотдачи и тактической подготовленности. Мы немного критиковали команду после товарищеских матчей, но все понимали, что это сборы.

Им тяжело было играть на усталости. Нужно было пройти через это. Наши футболисты хорошо подготовились к матчу ментально. Эта победа для наших украинских воинов-героев", – сказал Федецкий в программе "Головна команда".

Напомним, сборная Украины одержала победу над Шотландией со счетом 3:1. В финальном сражении за поездку на чемпионат мира в Катаре "сине-желтые" в воскресенье, 5 июня, сойдутся с Уэльсом.

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