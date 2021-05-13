Фанаты Динамо устроили драку с полицией перед финалом Кубка Украины
20:34 - Читати українською
Решающий матч турнира между Динамо и Зарей не смог избежать околофутбольных инцидентов.
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Сторонники киевлян, которые не имели возможности поддержать команду на стадионе, стали фигурантами столкновения с полицией вблизи арены, сообщает ТК Футбол.
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Отмечается, что фанаты пытались прорваться на сектор луганской Зари, но их оттеснила полиция. Это не остановило ультрас, и произошла небольшая стычка с представителями правоохранительных органов.
Напомним, финальный матч Кубка Украины стартовал в 19:00. После 75-ти сыгранных минут счет так и не был открыт.
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