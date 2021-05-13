Миколенко появился в стартовом составе, но игра для него длилась всего 8 минут. Виталий во время столкновения с Артемом Громовым получил повреждение и не смог продолжить матч.

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Игрок Зари опрометчиво наступил на руку динамовцу. Врачи не смогли ничем помочь, и Миколенко, не сдерживая слез, был заменен. На поле появился Александр Караваев.

Напомним, в уже прошедшем сезоне УПЛ 21-летний защитник сыграл 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста. Кроме того, Миколенко попал в расширенную заявку сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы.

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