Турецкие фаны еще раз подтвердили, что их поведение на стадионах часто выходит за рамки.

Матч второго дивизиона между Алтаем и Гезтепе не удалось доиграть из-за произвола фанатов. Мужчина с трибун прорвался на поле, вырвал стойку от углового флажка и избил ею голкипера Алтая Озана Эврима.

Фанаты сборной Марокко устроили погромы в центре Брюсселя – кадры уничтоженных машин и стычки с полицией

Также в этом матче произошло еще одно ужасное событие. Файер, брошенный с гостевой трибуны, попал в одного из зрителей и разбил ему голову до крови.

В турнирной таблице чемпионата Турции Алтай и Гезтепе расположились рядом – 11 и 13 места соответственно. Расстояние между командами составляет всего одно очко.