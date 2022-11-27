Фанаты сборной Марокко устроили погромы в центре Брюсселя – кадры уничтоженных машин и стычки с полицией
Марокканские болельщики неадекватно поддерживали свою сборную на расстоянии.
Группа молодых людей собралась в центре Брюсселя для просмотра матча чемпионата мира Марокко – Бельгия. Все завершилось жутким беспорядком, информирует rtbf.
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Марокканские фанаты разозлились, когда в конце тайма арбитр отменил гол Зиеша. Парни выскочили на бульвар дю Медю и начали крушить все вокруг. Подожгли несколько велосипедов, разбили витрины магазинов и опрокинули автомобиль. На место происшествия приехала полиция, которая была вынуждена силой успокаивать разбойников. Дошло до использования пожарного гидранта, чтобы "охладить" горячую толпу.
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