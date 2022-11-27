Группа молодых людей собралась в центре Брюсселя для просмотра матча чемпионата мира Марокко – Бельгия. Все завершилось жутким беспорядком, информирует rtbf.

Бельгия – Марокко – 0:2 – видео голов и обзор сенсационного поражения фаворита

Марокканские фанаты разозлились, когда в конце тайма арбитр отменил гол Зиеша. Парни выскочили на бульвар дю Медю и начали крушить все вокруг. Подожгли несколько велосипедов, разбили витрины магазинов и опрокинули автомобиль. На место происшествия приехала полиция, которая была вынуждена силой успокаивать разбойников. Дошло до использования пожарного гидранта, чтобы "охладить" горячую толпу.

Bruxelles. pic.twitter.com/ASIOE4GzAk — AhmedMONE9 (@ach1090) November 27, 2022 Добавим, что Марокко во втором тайме забило 2 легитимных мяча и таки одолело Бельгию. Вряд ли игроки "Атласских львов" обрадовались, когда услышали о дерзких разбоях своих поклонников за тысячи километров.

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