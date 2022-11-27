Турецькі фани вкотре підтвердили, що їхня поведінка на стадіонах часто виходить за рамки.

Матч другого дивізіону між Алтаєм та Гезтепе не вдалося дограти через свавілля фанатів. Чоловік із трибун прорвався на поле, вирвав стійку від кутового прапорця і відгамселив нею голкіпера Алтая Озана Евріма.

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Також у цьому матчі трапилася ще одна жахлива подія. Файєр, кинутий з гостьової трибуни, влучив у одного із глядачів та розбив йому голову до крові.

До слова, в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини Алтай та Гезтепе розташувалися поруч в турнірній таблиці. Відстань між командами становить лише одне очко.