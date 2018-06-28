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Фабиански: У нас были конкретные цели, но мы провалились

21:20 19 Читати українською
Фабиански: У нас были конкретные цели, но мы провалились
Лукаш Фабиански / Polska.pl

Голкипер сборной Польши Лукаш Фабиански прокомментировал провальное выступление поляков на чемпионате мира.

"У команды были конкретные цели, но мы провалились. Конечно, приятно играть на чемпионате мира, этот выход на поле - как приятный сувенир для меня. Но в целом мы очень разочарованы", – приводит слова Фабиански пресс-служба ФИФА.

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Сборная Польши финишировала на последнем месте в квартете H, набрав 3 очка.

В первых двух турах поляки проиграли Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), однако в заключительном матче группового этапа поляки немного реабилитировались, переиграв сборную Японии (0:1).

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ЧМ 20183 тур

Япония - Польша: Четверг 28 июня 2018

Япония
Матч окончен
0 : 1
Польша
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Польша Польша ЧМ 2018 Япония - Польша
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