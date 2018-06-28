Фабиански: У нас были конкретные цели, но мы провалились

Голкипер сборной Польши Лукаш Фабиански прокомментировал провальное выступление поляков на чемпионате мира.

"У команды были конкретные цели, но мы провалились. Конечно, приятно играть на чемпионате мира, этот выход на поле - как приятный сувенир для меня. Но в целом мы очень разочарованы", – приводит слова Фабиански пресс-служба ФИФА.

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Сборная Польши финишировала на последнем месте в квартете H, набрав 3 очка.

В первых двух турах поляки проиграли Сенегала (1:2) и Колумбии (0:3), однако в заключительном матче группового этапа поляки немного реабилитировались, переиграв сборную Японии (0:1).

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