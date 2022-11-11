Сборная Украины сыграет с Англией в первом туре отбора на Евро-2024. Стало известно, как попасть на поединок, который состоится 26 марта на лондонском Уэмбли.

Матч Англия – Украина будет сыгран 26 марта в 19:00 по киевскому времени. Сегодня, 11 ноября, стартовала продажа билетов на матч первого тура квалификации чемпионата Европы-2024, информирует официальный сайт УАФ.

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Билеты доступны в 4-х ценовых категориях – 35, 45, 60, 75 фунтов. Для пенсионеров, студентов и детей до 16 лет действует скидка 10 фунтов. Чтобы приобрести билеты, нужно зарегистрироваться на сайте (вход на него с территории Украины ограничен, нужно пользоваться альтернативными методами перехода).

Один болельщик может купить до восьми билетов. Пропуски продаются в украинские сектора и не являются именными. Детям до двух лет вход на стадион запрещен. Билеты будут отправлены болельщикам на зарегистрированный электронный адрес за одну-две недели до матча. Билеты обязательно нужно распечатать в формате А4.

Напомним, кроме Украины и Англии в группу С также попали Италия, Северная Македония и Мальта. В финальную часть Евро-2024, которую примет Германия, выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

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