"Мы смотрели матчи украинцев и поняли, как они играют. На этот раз мы будем более чем готовы к ним.

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Эта команда была очень сильной на нашем поле, так что будет сильной и у себя. Это важный матч. Если обыграем Украину, вернемся в борьбу лидеров группы. Во вторник важная игра для нас, надеюсь, мы сможем победить второй раз подряд", – цитирует Келлехера BBC Sport.

Напомним, Украина минимально выиграла на поле Ирландии благодаря голу Цыганкова. "Сине-желтые" возглавляют группу 1 с 6 очками, а ирландцы отстают на 3 пункта, хотя сыграли на один матч больше.

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