"Если обыграем Украину, то вернемся в борьбу лидеров": представитель Ливерпуля сделал уверенное заявление
Голкипер сборной Ирландии и Ливерпуля Куивин Келлехер с оптимизмом ожидает матч Лиги наций против Украины.
"Мы смотрели матчи украинцев и поняли, как они играют. На этот раз мы будем более чем готовы к ним.
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Эта команда была очень сильной на нашем поле, так что будет сильной и у себя. Это важный матч. Если обыграем Украину, вернемся в борьбу лидеров группы. Во вторник важная игра для нас, надеюсь, мы сможем победить второй раз подряд", – цитирует Келлехера BBC Sport.
Напомним, Украина минимально выиграла на поле Ирландии благодаря голу Цыганкова. "Сине-желтые" возглавляют группу 1 с 6 очками, а ирландцы отстают на 3 пункта, хотя сыграли на один матч больше.
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