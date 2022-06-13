"Я думал обо всех предыдущих матчах. Не могу поставить в один ряд выступления за свою сборную и вопросы усталости. Я приехал играть за свою страну, за родных, за всех людей, которые поддерживают нас дома и на трибунах. Усталость и сборная Украины – это разные вещи.

После первого гола за сборную я получил только 2 сообщения от представителей Эвертона. От второго тренера Джо Эдвардса и Паттерсона из сборной Шотландии, больше никто не писал. Думаю, сейчас нет смысла говорить об Эвертоне... Поддержка от них безумная, слышал, что президент клуба пригласил Динамо на игру. Это большая поддержка. Хотел бы поблагодарить все страны, где мы играли. Польша, Шотландия, Уэльс, Ирландия – все люди с Украиной и поддерживают нас.

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Шутка Яремчука о моем праздновании? Ну он же сказал, что я мало забиваю за сборную. Я ничего не готовил, мне главное помогать команде. Если забиваю, то не думаю о праздновании, просто радуюсь с партнерами и тренерским штабом.

Эмоции в команде положительные, потому что мы выиграли последний матч. Когда выигрываешь, то восстанавливаешься быстрее, тем более что я не играл много в последней встрече. У ребят нет никаких мыслей об отпуске, серьезно готовимся к завтрашней игре.

Я чувствую себя хорошо, хотя было бы гораздо лучше, если бы мы играли в Украине. Не скажу, что это самое тяжелое время в моей жизни. До войны многие проблемы казались мне грандиозными и слишком тяжелыми. Но с началом войны я сосредоточился на футболе, команде. Понял, что не все так тяжело в Эвертоне. Просто нужно выходить и выигрывать, доказывать, что ты достоин играть.

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Могу рассказать историю о Шеймусе Коулмене, который капитан Эвертона и сборной Ирландии. Я только прилетел в Эвертон 31 декабря. На новогоднюю ночь остался в гостинице один, и вдруг Шеймус мне написал: "Я знаю, как тебе тяжело, но я буду всегда тебе помогать, пока мы в клубе. Всегда рассчитывай на мою поддержку". Так и было эти полгода. Шеймус – большой человек и большой капитан.

Мои родители сейчас в Киеве, слава Богу, с ними все хорошо. Мы поддерживаем связь. Мои друзья и крестники в разных уголках Украины, но тоже общаются со мной. К счастью, сейчас они в безопасности, надеюсь, так и будет", – рассказал Миколенко на пресс-конференции.

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