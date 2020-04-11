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Джулай назвал игрока сборной Украины, который радикально изменил стиль команды Шевченко – интересный выбор

06:00 32 Читати українською
Джулай назвал игрока сборной Украины, который радикально изменил стиль команды Шевченко – интересный выбор
Андрей Шевченко / УАФ

Известный журналист и комментатор Дмитрий Джулай оценил прогресс сборной Украины под руководством Андрея Шевченко.

"В сборной Украины закрепились конкретные исполнители. Как, например, Малиновский. Они позволили сделать такой радикальный шаг от одного стиля футбола к другому. Наша сборная – это команда, которая развивается, и за развитием которой приятно наблюдать.

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Важно, что ее игра вызывает эмоции. Но никто не решил внутри, что это уже готовая команда. Нужен постоянный поиск и желание играть в тот футбол, на который рассчитывает тренерский штаб", – поделился Джулай в эфире передачи Вацко Live.

Отметим, что Малиновский провел 27 поединков в составе сборной Украины, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов за "сине-желтых".

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Украина Украина Дмитрий Джулай Руслан Малиновский Руслан Малиновский Украинцы за рубежом Сборная Украины
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