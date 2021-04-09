Игрок "волков" никак не успевает восстановиться к старту континентального форума, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тирни получил тяжелую травму – защитник Арсенала пропустит Евро-2020

За 2020 год Дзаньоло получил две ужасные травмы – в январе порвал связки правого колена, а в сентябре левого. Операция и первые этапы восстановления продолжались хорошо, однако вмешался коронавирус. Из-за сурового карантина 21-летний хавбек не имел возможности тренироваться в надлежащих условиях и регулярно посещать врача. Это украло у него 3-4 недели, которые оказались фатальными. Хавбек Ромы мужественно воспринял потерю шансов сыграть на Евро: "Мне очень жаль, но теперь моя цель – сыграть за Италию на чемпионат мира 2022 года".

Добавим, что пока опыт Дзаньоло за национальную сборную ограничивается 7 матчами (2 гола и один ассист).

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